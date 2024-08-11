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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1770 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1770 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1770 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1770
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1770 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31210 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9400 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 4 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4600 USD
Мексика 4 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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