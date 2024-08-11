Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1770 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1770 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31210 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9400 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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