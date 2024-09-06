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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1771 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1771 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1771 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1771
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1771 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3153 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Мексика 2 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Briggs & Bustos - April 26, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1686 $
Цена в валюте аукциона 29000 MXN
Мексика 2 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
1528 $
Цена в валюте аукциона 1528 USD
Мексика 2 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 2 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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