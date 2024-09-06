Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1771 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1771
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1771 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3153 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1686 $
Цена в валюте аукциона 29000 MXN
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
1528 $
Цена в валюте аукциона 1528 USD
Где продать?
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