Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1769 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1769
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1769 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 288 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 3000 GBP. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
1293 $
Цена в валюте аукциона 1293 USD
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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