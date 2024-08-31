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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1769 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1769 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1769 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1769 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 288 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 3000 GBP. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 2 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Мексика 2 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
1293 $
Цена в валюте аукциона 1293 USD
Мексика 2 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Heritage - January 16, 2014
Мексика 2 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Jesús Vico - November 15, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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