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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1782 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1782 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1782 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Daniel Frank Sedwick

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1782 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31160 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
Мексика 1 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Мексика 1 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Мексика 1 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность F,
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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