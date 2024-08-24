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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1777 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1777 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1777 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1777 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31156 проданному на аукционе Heritage Auctions за 646 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
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Где продать?

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