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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1872 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1872 B
Средняя цена15 $
Продажи
148
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1872 B
Средняя цена20 $
Продажи
039
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1872 B
Средняя цена10 $
Продажи
137
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