Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
2 пфеннига 1872 года B (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,155,100
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал2 пфеннига
- Год1872
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2 пфеннига 1872 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 7175 проданному на аукционе WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny за 260 PLN. Торги состоялись 28 сентября 2024.
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