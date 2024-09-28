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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2 пфеннига 1872 года B (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1872 года B - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 2 пфеннига 1872 года B - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,155,100

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1872
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2 пфеннига 1872 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 7175 проданному на аукционе WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny за 260 PLN. Торги состоялись 28 сентября 2024.

Сохранность
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Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе NUMMUS Olomouc - 10 апреля 2025
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе NUMMUS Olomouc - 10 апреля 2025
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 150 CZK
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьVF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Russiancoin - 8 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Katz - 19 июля 2023
ПродавецKatz
Дата19 июля 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе KM NUMIS - 14 июня 2023
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе KM NUMIS - 14 июня 2023
ПродавецKM NUMIS
Дата14 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Russiancoin - 9 февраля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 февраля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Russiancoin - 9 февраля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 февраля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Russiancoin - 9 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата9 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Russiancoin - 9 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата9 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2022
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2022
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата29 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 пфеннига 1872 B на аукционе WAG - 12 декабря 2021
ПродавецWAG
Дата12 декабря 2021
СохранностьAU
Цена
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