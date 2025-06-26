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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 пфенниг 1872 года B (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1872 года B - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 1 пфенниг 1872 года B - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 гр
  • Диаметр16,92 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,334,600

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1872
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 пфенниг 1872 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1512 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
ПродавецCoins.ee
Дата15 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Russiancoin - 15 мая 2025
ПродавецRussiancoin
Дата15 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьMS64 ANACS
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе NUMMUS Olomouc - 27 марта 2024
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе NUMMUS Olomouc - 27 марта 2024
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата27 марта 2024
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Nimrod Numismatik - 24 февраля 2024
ПродавецNimrod Numismatik
Дата24 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
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Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Nimrod Numismatik - 15 декабря 2023
ПродавецNimrod Numismatik
Дата15 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Russiancoin - 9 февраля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 февраля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Russiancoin - 29 сентября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата29 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Roma Numismatics - 18 августа 2022
ПродавецRoma Numismatics
Дата18 августа 2022
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Russiancoin - 9 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата9 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Russiancoin - 9 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата9 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
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Мекленбург-Шверин 1 пфенниг 1872 B на аукционе Russiancoin - 26 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата26 июня 2025
СохранностьНет оценки
К аукциону

Где продать?

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