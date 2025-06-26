Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1 пфенниг 1872 года B (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,5 гр
- Диаметр16,92 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,334,600
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал1 пфенниг
- Год1872
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 пфенниг 1872 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1512 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNimrod Numismatik
Дата24 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
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ПродавецRussiancoin
Дата29 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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