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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Медные монеты 1 пфенниг Фридриха Франца II - Мекленбург-Шверин

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1 пфенниг 1872

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1872B2,334,600137
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