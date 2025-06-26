Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
5 пфеннигов 1872 года B (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес7,5 гр
- Диаметр25 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC458,614
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал5 пфеннигов
- Год1872
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 5 пфеннигов 1872 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1107 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 15 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123
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