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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

5 пфеннигов 1872 года B (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1872 года B - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 5 пфеннигов 1872 года B - цена монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес7,5 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC458,614

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал5 пфеннигов
  • Год1872
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 5 пфеннигов 1872 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 1107 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 15 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Russiancoin - 15 мая 2025
ПродавецRussiancoin
Дата15 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Stare Monety - 7 марта 2025
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Stare Monety - 7 марта 2025
ПродавецStare Monety
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Karamitsos - 22 сентября 2024
ПродавецKaramitsos
Дата22 сентября 2024
СохранностьMS64 RB NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Stare Monety - 6 сентября 2024
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Stare Monety - 6 сентября 2024
ПродавецStare Monety
Дата6 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Numismática Leilões - 28 мая 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата28 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Schulman - 27 марта 2024
ПродавецSchulman
Дата27 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Russiancoin - 8 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
ПродавецPesek Auctions
Дата15 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Schulman - 18 октября 2023
ПродавецSchulman
Дата18 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе KM NUMIS - 14 июня 2023
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе KM NUMIS - 14 июня 2023
ПродавецKM NUMIS
Дата14 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Schulman - 5 апреля 2023
ПродавецSchulman
Дата5 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Russiancoin - 9 февраля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 февраля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Stephen Album - 8 августа 2022
ПродавецStephen Album
Дата8 августа 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Russiancoin - 9 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата9 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Где купить?
Мекленбург-Шверин 5 пфеннигов 1872 B на аукционе Russiancoin - 26 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата26 июня 2025
СохранностьНет оценки
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Где продать?

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