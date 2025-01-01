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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Медные монеты 5 пфеннигов Фридриха Франца II - Мекленбург-Шверин

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5 пфеннигов 1872

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1872B458,614148
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