flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1838 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 шиллинга 1838
Средняя цена90 $
Продажи
018
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1838
Средняя цена110 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1838
Средняя цена35 $
Продажи
06
Категория
Год
Поиск