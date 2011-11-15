Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1 шиллинг 1838 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес1,114 гр
- Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC20,510
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодПавел Фридрих
- Номинал1 шиллинг
- Год1838
- ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1838 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 982 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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