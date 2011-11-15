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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 шиллинг 1838 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1838 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - 1 шиллинг 1838 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC20,510

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1838
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1838 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 982 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1838 на аукционе Höhn - 23 июля 2022
ПродавецHöhn
Дата23 июля 2022
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1838 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1838 на аукционе Künker - 27 сентября 2005
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2005
СохранностьXF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR

Где продать?

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