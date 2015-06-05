Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
4 шиллинга 1838 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес3,057 гр
- Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC14,598
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодПавел Фридрих
- Номинал4 шиллинга
- Год1838
- ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1838 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2061 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 205 EUR. Торги состоялись 5 июня 2015.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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