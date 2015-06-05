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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

4 шиллинга 1838 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - 4 шиллинга 1838 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - 4 шиллинга 1838 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,057 гр
  • Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC14,598

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • Номинал4 шиллинга
  • Год1838
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1838 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2061 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 205 EUR. Торги состоялись 5 июня 2015.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе Busso Peus - 7 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата7 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе Höhn - 23 июля 2022
ПродавецHöhn
Дата23 июля 2022
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьUNC
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе WAG - 5 октября 2014
ПродавецWAG
Дата5 октября 2014
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе Künker - 7 февраля 2013
ПродавецKünker
Дата7 февраля 2013
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе HERVERA - 28 февраля 2012
ПродавецHERVERA
Дата28 февраля 2012
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе Soler y Llach - 28 февраля 2012
ПродавецSoler y Llach
Дата28 февраля 2012
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе Künker - 25 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2006
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1838 на аукционе Künker - 19 июня 2000
ПродавецKünker
Дата19 июня 2000
СохранностьAU
Цена
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