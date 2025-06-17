Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1838 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,187)
- Вес0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр13 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодПавел Фридрих
- НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
- Год1838
- ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1838 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2301 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 60 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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