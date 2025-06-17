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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1838 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1838 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1838 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,187)
  • Вес0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр13 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
  • Год1838
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1838 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2301 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 60 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1838 на аукционе Rare Coins - 19 октября 2022
ПродавецRare Coins
Дата19 октября 2022
СохранностьVF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1838 на аукционе Rare Coins - 15 июня 2022
ПродавецRare Coins
Дата15 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1838 на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1838 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1838 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1838 на аукционе Künker - 27 сентября 2005
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2005
СохранностьAU
Цена
******
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