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Книпхаузен и Варель Период: 1806-1807 1806-1807

Каталог монет Вильгельма Густава Фридриха (1806-1807)

Всего добавлено монет: 2

Период чеканки Вильгельма Густава Фридриха
Каталог монет Вильгельм Густав Фридрих 1806-1807
coin Серебро
Год монеты

Монеты Вильгельма Густава Фридриха с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Книпхаузен и Варель, Вильгельм Густав Фридрих
9 гротенов 1807
 Серебро $570 - 0 56Coin photo Coin photo
Книпхаузен и Варель, Вильгельм Густав Фридрих
9 гротенов 1807
 Серебро $11,000 - 0 5
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