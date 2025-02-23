Книпхаузен и Варель Период: 1806-1807 1806-1807
Каталог монет Вильгельма Густава Фридриха (1806-1807)
Всего добавлено монет: 2
Каталог монет Вильгельм Густав Фридрих 1806-1807
Год монеты
Монеты Вильгельма Густава Фридриха с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $570 - 0 56
Книпхаузен и Варель, Вильгельм Густав Фридрих
9 гротенов 1807
Серебро $11,000 - 0 5
Книпхаузен и Варель, Вильгельм Густав Фридрих
9 гротенов 1807
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск