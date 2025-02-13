Книпхаузен и Варель Период: 1806-1807 1806-1807
9 гротенов 1807 года (Книпхаузен и Варель, Вильгельм Густав Фридрих)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,65 гр
- Чистого серебра (0,0587 oz) 1,825 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,000
Описание
- Страна Книпхаузен и Варель
- Период Вильгельм Густав Фридрих
- Номинал 9 гротенов
- Год 1807
- Правитель Вильгельм Густав Фридрих (Господин Книпхаузена и Вареля)
- Монетный двор Утрехт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость книпхаузенской и варельской монеты 9 гротенов 1807 года. Это серебряная монета периода Вильгельма Густава Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3128 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1400 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 625 USD
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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