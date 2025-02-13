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Книпхаузен и Варель Период: 1806-1807 1806-1807

9 гротенов 1807 года (Книпхаузен и Варель, Вильгельм Густав Фридрих)

Аверс монеты - 9 гротенов 1807 года - цена серебряной монеты - Книпхаузен и Варель, Вильгельм Густав Фридрих Реверс монеты - 9 гротенов 1807 года - цена серебряной монеты - Книпхаузен и Варель, Вильгельм Густав Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,65 гр
  • Чистого серебра (0,0587 oz) 1,825 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,000

Описание

  • Страна Книпхаузен и Варель
  • Период Вильгельм Густав Фридрих
  • Номинал 9 гротенов
  • Год 1807
  • Правитель Вильгельм Густав Фридрих (Господин Книпхаузена и Вареля)
  • Монетный двор Утрехт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость книпхаузенской и варельской монеты 9 гротенов 1807 года. Это серебряная монета периода Вильгельма Густава Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3128 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1400 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Künker - December 5, 2024
Продавец Künker
Дата 5 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
736 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Heritage - November 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 625 USD
Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе DNW - February 9, 2021
Продавец DNW
Дата 9 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Schulman - October 21, 2020
Продавец Schulman
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Rauch - February 23, 2019
Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Heritage - April 20, 2017
Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Heritage - April 20, 2017
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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