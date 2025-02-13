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Книпхаузен и Варель
1807
Книпхаузен и Варель
Период:
1806-1807
1806-1807
Вильгельм Густав Фридрих
1806-1807
Главная
Каталог
Книпхаузен и Варель
1807
Монеты Книпхаузена и Вареля 1807 года
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Серебряные монеты
9 гротенов 1807
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
5
9 гротенов 1807
Средняя цена
570 $
Продажи
0
56
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Книпхаузен и Варель
Период
1806-1807
Категория
Зактрыть
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Книпхаузен и Варель
Период
1806-1807
Вильгельм Густав Фридрих
1806-1807
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