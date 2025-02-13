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Книпхаузен и Варель Период: 1806-1807 1806-1807

Монеты Книпхаузена и Вареля 1807 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
9 гротенов 1807
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
9 гротенов 1807
Средняя цена 570 $
Продажи
0 56
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