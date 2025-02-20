Книпхаузен и Варель Период: 1806-1807 1806-1807
9 гротенов 1807 года (Книпхаузен и Варель, Вильгельм Густав Фридрих)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,65 гр
- Чистого серебра (0,0587 oz) 1,825 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12
Описание
- Страна Книпхаузен и Варель
- Период Вильгельм Густав Фридрих
- Номинал 9 гротенов
- Год 1807
- Правитель Вильгельм Густав Фридрих (Господин Книпхаузена и Вареля)
- Монетный двор Утрехт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость книпхаузенской и варельской монеты 9 гротенов 1807 года. Это серебряная монета периода Вильгельма Густава Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1227 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
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