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Книпхаузен и Варель Период: 1806-1807 1806-1807

9 гротенов 1807 года (Книпхаузен и Варель, Вильгельм Густав Фридрих)

Аверс монеты - 9 гротенов 1807 года - цена серебряной монеты - Книпхаузен и Варель, Вильгельм Густав Фридрих Реверс монеты - 9 гротенов 1807 года - цена серебряной монеты - Книпхаузен и Варель, Вильгельм Густав Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,65 гр
  • Чистого серебра (0,0587 oz) 1,825 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12

Описание

  • Страна Книпхаузен и Варель
  • Период Вильгельм Густав Фридрих
  • Номинал 9 гротенов
  • Год 1807
  • Правитель Вильгельм Густав Фридрих (Господин Книпхаузена и Вареля)
  • Монетный двор Утрехт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость книпхаузенской и варельской монеты 9 гротенов 1807 года. Это серебряная монета периода Вильгельма Густава Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1227 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
18953 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
12982 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Künker - March 12, 2009
Продавец Künker
Дата 12 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Книпхаузен и Варель 9 гротенов 1807 на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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