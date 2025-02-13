Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
6 крейцеров 1852 года A (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 27,440
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1852
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 6 крейцеров 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 71160 проданному на аукционе Stack's Bowers за 700 USD. Торги состоялись 23 июня 2021.
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Продавец Katz
Дата 21 ноября 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 421 EUR
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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