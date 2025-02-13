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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

6 крейцеров 1852 года A (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1852 года A - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 6 крейцеров 1852 года A - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 27,440

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 6 крейцеров 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 71160 проданному на аукционе Stack's Bowers за 700 USD. Торги состоялись 23 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Via - December 9, 2024
Продавец Via
Дата 9 декабря 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Katz - November 21, 2024
Продавец Katz
Дата 21 ноября 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 421 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе NOA - October 28, 2024
Продавец NOA
Дата 28 октября 2024
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Auctiones - March 20, 2022
Продавец Auctiones
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Stack's - June 23, 2021
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
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Где купить?
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1852 A на аукционе Katz - February 12, 2025
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2025
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
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Где продать?

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