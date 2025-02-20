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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

Каталог монет Фридриха Вильгельма IV (1852-1852)

Всего добавлено монет: 5

Период чеканки Фридриха Вильгельма IV
Каталог монет Фридрих Вильгельм IV 1852-1852
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Монеты Фридриха Вильгельма IV с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV
1 гульден 1852 A
 Серебро $200 $680 1 252Coin photo Coin photo
Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV
6 крейцеров 1852 A
 Серебро $290 $440 1 50Coin photo Coin photo
Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV
1/2 гульдена 1852 A
 Серебро $150 $310 0 154Coin photo Coin photo
Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV
1 крейцер 1852 A
 Медь $200 $360 0 31Coin photo Coin photo
Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV
3 крейцера 1852 A
 Серебро $300 $330 0 48
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