Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
Каталог монет Фридриха Вильгельма IV (1852-1852)
Всего добавлено монет: 5
Каталог монет Фридрих Вильгельм IV 1852-1852
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Монеты Фридриха Вильгельма IV с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $200 $680 1 252
Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV
1 гульден 1852 A
Серебро $290 $440 1 50
Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV
6 крейцеров 1852 A
Серебро $150 $310 0 154
Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV
1/2 гульдена 1852 A
Медь $200 $360 0 31
Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV
1 крейцер 1852 A
Серебро $300 $330 0 48
Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV
3 крейцера 1852 A
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