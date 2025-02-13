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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

3 крейцера 1852 года A (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 крейцера 1852 года A - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 3 крейцера 1852 года A - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 21,945

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 3 крейцера 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1308 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе AURORA - December 20, 2024
Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Via - December 9, 2024
Продавец Via
Дата 9 декабря 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Möller - November 20, 2024
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1852 A на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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