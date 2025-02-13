Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
3 крейцера 1852 года A (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Фридрих Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 21,945
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 3 крейцера
- Год 1852
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 3 крейцера 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1308 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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