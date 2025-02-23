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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1852 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1852 A
Средняя цена 200 $
Продажи
1 252
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1852 A
Средняя цена 150 $
Продажи
0 154
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1852 A
Средняя цена 290 $
Продажи
1 50
Аверс
Реверс
3 крейцера 1852 A
Средняя цена 300 $
Продажи
0 48

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1852 A
Средняя цена 200 $
Продажи
0 31
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