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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

Монеты Гогенцоллерн-Гехингена 1845 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1845
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Гульден 1845
Средняя цена 450 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1845
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1845
Средняя цена 260 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1845
Средняя цена 520 $
Продажи
0 1
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