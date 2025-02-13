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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

Гульден 1845 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - Гульден 1845 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - Гульден 1845 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 5,465

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал Гульден
  • Год 1845
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты Гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 2548 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1845 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1845 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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