Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847
Гульден 1845 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 5,465
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Гехинген
- Период Фридрих Вильгельм Константин
- Номинал Гульден
- Год 1845
- Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты Гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 2548 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.
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