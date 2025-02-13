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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

6 крейцеров 1845 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1845 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - 6 крейцеров 1845 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 25,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1845
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 6 крейцеров 1845 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 897 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1845 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1845 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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