Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847
2 талера 1845 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,000
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Гехинген
- Период Фридрих Вильгельм Константин
- Номинал 2 талера
- Год 1845
- Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 2 талера 1845 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе MDC Monaco за 10000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 24 октября 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
10780 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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