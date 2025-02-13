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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

2 талера 1845 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - 2 талера 1845 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - 2 талера 1845 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал 2 талера
  • Год 1845
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 2 талера 1845 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе MDC Monaco за 10000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе MDC Monaco - October 24, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 24 октября 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
10780 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4081 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе BAC - April 16, 2019
Продавец BAC
Дата 16 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1845 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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