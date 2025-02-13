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Гогенцоллерн-Гехинген
1844
Гогенцоллерн-Гехинген
Период:
1804-1847
1804-1847
Герман Фридрих Отто
1804-1804
Фридрих Вильгельм Константин
1839-1847
Главная
Каталог
Гогенцоллерн-Гехинген
1844
Монеты Гогенцоллерн-Гехингена 1844 года
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Серебро
Серебряные монеты
2 талера 1844
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
66
Гульден 1844
Средняя цена
430 $
Продажи
0
9
1/2 гульдена 1844
Средняя цена
—
Продажи
0
0
6 крейцеров 1844
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Гогенцоллерн-Гехинген
Период
1804-1847
Категория
Зактрыть
???
Гогенцоллерн-Гехинген
Период
1804-1847
Герман Фридрих Отто
1804-1804
Фридрих Вильгельм Константин
1839-1847
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