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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

Монеты Гогенцоллерн-Гехингена 1844 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1844
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
Гульден 1844
Средняя цена 430 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1844
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1844
Средняя цена
Продажи
0 0
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