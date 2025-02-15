Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847
6 крейцеров 1844 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Гехинген
- Период Фридрих Вильгельм Константин
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1844
- Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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