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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

Гульден 1844 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - Гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - Гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 6,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал Гульден
  • Год 1844
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты Гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 2843 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 19 июня 2018.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1844 на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 420 CHF
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1844 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1844 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1844 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1844 на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1844 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1844 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1844 на аукционе Gorny & Mosch - October 22, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1844 на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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