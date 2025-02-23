Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847
Гульден 1844 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 6,000
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Гехинген
- Период Фридрих Вильгельм Константин
- Номинал Гульден
- Год 1844
- Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты Гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 2843 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 19 июня 2018.
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 420 CHF
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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