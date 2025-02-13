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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

2 талера 1844 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - 2 талера 1844 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - 2 талера 1844 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 2,346

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал 2 талера
  • Год 1844
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 2 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 20660 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3995 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Jean ELSEN - November 16, 2024
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Jean ELSEN - November 16, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 ноября 2024
Сохранность F
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1085 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1819 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Stack's - October 15, 2023
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Stack's - October 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Jean ELSEN - March 19, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Jean ELSEN - December 10, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Stack's - January 15, 2021
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 талера 1844 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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