Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847
2 талера 1844 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 2,346
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Гехинген
- Период Фридрих Вильгельм Константин
- Номинал 2 талера
- Год 1844
- Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 2 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 20660 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3995 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Cayón (2)
- Grün (9)
- Heritage (3)
- Hess Divo (1)
- HIRSCH (1)
- Jean ELSEN (3)
- Kricheldorf (1)
- Künker (23)
- Möller (4)
- Russiancoin (1)
- Sonntag (2)
- Spink (2)
- Stack's (2)
- Teutoburger (3)
- WAG (6)
- Westfälische (2)
Продавец Stack's
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 2 талера 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск