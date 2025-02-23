flag
Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

Монеты Гогенцоллерн-Гехингена 1841 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Гульден 1841
Средняя цена 300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1841
Средняя цена 250 $
Продажи
1 9
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1841
Средняя цена 200 $
Продажи
0 7
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 23 мар. 2025
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть