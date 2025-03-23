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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

6 крейцеров 1841 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1841 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - 6 крейцеров 1841 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 24,160

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 6 крейцеров 1841 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 963 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 600 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1841 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1841 на аукционе Felzmann - September 7, 2020
Продавец Felzmann
Дата 7 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1841 на аукционе Felzmann - September 23, 2019
Продавец Felzmann
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1841 на аукционе Gärtner - February 8, 2019
Продавец Gärtner
Дата 8 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1841 на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1841 на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1841 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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