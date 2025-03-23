Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847
6 крейцеров 1841 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 24,160
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Гехинген
- Период Фридрих Вильгельм Константин
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1841
- Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 6 крейцеров 1841 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 963 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 600 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Felzmann (3)
- Gärtner (1)
- Künker (2)
- Sonntag (1)
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск