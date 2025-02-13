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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

1/2 гульдена 1841 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 6,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 1/2 гульдена 1841 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 370 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (2)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1841 на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1841 на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1841 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
333 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1841 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1841 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1841 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1841 на аукционе UBS - September 11, 2001
Продавец UBS
Дата 11 сентября 2001
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1841 на аукционе BAC - February 18, 2025
Продавец BAC
Дата 18 февраля 2025
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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