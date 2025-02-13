Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847
1/2 гульдена 1841 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 6,000
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Гехинген
- Период Фридрих Вильгельм Константин
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1841
- Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 1/2 гульдена 1841 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 370 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.
Сохранность
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- Teutoburger (2)
- UBS (1)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
333 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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