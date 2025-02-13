flag
Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

Гульден 1841 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - Гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - Гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 6,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал Гульден
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты Гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 874 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 280 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
  • WAG (1)
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1841 на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
275 $
Цена в валюте аукциона 250 CHF
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1841 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Гульден 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 479
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гогенцоллерн-Гехингена Каталог монет Фридриха Вильгельма Константина Монеты Гогенцоллерн-Гехингена 1841 года Все гогенцоллерн-гехингенские монеты гогенцоллерн-гехингенские серебряные монеты гогенцоллерн-гехингенские монеты номиналом Гульден Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 23 мар. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть