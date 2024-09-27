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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1840 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,27 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
  • Диаметр 34,9 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Талер
  • Год 1840
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1840 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2206 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 260 AUD. Торги состоялись 2 апреля 2019.

Сохранность
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Гессен-Кассель Талер 1840 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 4, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Для продажи Талер 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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