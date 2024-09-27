Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1840 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Диаметр 34,9 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Талер
- Год 1840
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1840 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 2206 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 260 AUD. Торги состоялись 2 апреля 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
Где продать?
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