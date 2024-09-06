Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 крона 1862 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 крона
- Год 1862
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1862 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2308 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 4000 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
3090 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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