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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 крона 1862 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1 крона 1862 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1 крона 1862 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1 крона
  • Год 1862
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1862 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2308 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 4000 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
Ганновер 1 крона 1862 B на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
3090 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Ганновер 1 крона 1862 B на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
1580 $
Цена в валюте аукциона 1575 CHF
Ганновер 1 крона 1862 B на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1862 B на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1 крона 1862 B на аукционе Busso Peus - November 6, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1 крона 1862 B на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1 крона 1862 B на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1 крона 1862 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1 крона 1862 B на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крона 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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