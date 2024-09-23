Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1862 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1862
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1862 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2379 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 120 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2022.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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