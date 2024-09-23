2 пфеннига 1862 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1862 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2379 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 120 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2022.

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