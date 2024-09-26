Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1862 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1862
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1862 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе Katz Auction за 40 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.
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- Russiancoin (25)
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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