4 пфеннига 1827 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1827 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 31 мая 2012.

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