Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
4 пфеннига 1827 года C (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,74 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1827 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 31 мая 2012.
Сохранность
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- Gorny & Mosch (1)
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- Westfälische (3)
Продавец Russiancoin
Дата 5 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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