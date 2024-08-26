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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1827 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1827 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 4 пфеннига 1827 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,74 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1827
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1827 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 31 мая 2012.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Möller (1)
  • Russiancoin (3)
  • WAG (2)
  • Westfälische (3)
Ганновер 4 пфеннига 1827 C на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1827 C на аукционе Russiancoin - April 5, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 5 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB
Ганновер 4 пфеннига 1827 C на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1827 C на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1827 C на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1827 C на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 4 пфеннига 1827 C на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1827 C на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1827 C на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 4 пфеннига 1827 C на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 4 пфеннига 1827 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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