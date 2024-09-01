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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1829 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1829 A Париж
Средняя цена 770 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
20 франков 1829 A Париж
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
20 франков 1829 W Лилль
Средняя цена 8900 $
Продажи
0 10
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