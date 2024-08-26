Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1829 года W "Тип 1825-1830". Лилль (Франция, Карл X)
Разновидность: Лилль
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,946
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 20 франков
- Год 1829
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1829 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Maison Palombo за 17000 CHF. Торги состоялись 22 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Palombo (3)
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
18646 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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