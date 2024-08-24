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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1829 года A "Тип 1824-1830". Париж (Франция, Карл X)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1829 года A "Тип 1824-1830" Париж - цена золотой монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 40 франков 1829 года A "Тип 1824-1830" Париж - цена золотой монеты - Франция, Карл X

Фотография: Numphil

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,90322 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 21,090

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 40 франков
  • Год 1829
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1829 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе Numisma, S.A. - Portugal за 1700 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numphil (1)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (2)
  • Spink (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (3)
  • Via (1)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 40 франков 1829 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Франция 40 франков 1829 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1829 A на аукционе Via - September 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
640 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 40 франков 1829 A на аукционе cgb.fr - June 6, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Франция 40 франков 1829 A на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Франция 40 франков 1829 A на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
714 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Франция 40 франков 1829 A на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1829 A на аукционе Jean ELSEN - June 10, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1829 A на аукционе Münzenonline - November 26, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1829 A на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1829 A на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1829 A на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1829 A на аукционе cgb.fr - October 29, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1829 A на аукционе cgb.fr - September 10, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 10 сентября 2019
Сохранность MS60
Цена
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Франция 40 франков 1829 A на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1829 A на аукционе Coin Cabinet - March 10, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1829 A на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1829 A на аукционе Bruun Rasmussen - May 7, 2018
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1829 A на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1829 A на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1829 A на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1829 A на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1829 A на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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