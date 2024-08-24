Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1829 года A "Тип 1824-1830". Париж (Франция, Карл X)
Разновидность: Париж
Фотография: Numphil
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,90322 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 21,090
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 40 франков
- Год 1829
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1829 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе Numisma, S.A. - Portugal за 1700 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
714 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 10 сентября 2019
Сохранность MS60
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 40 франков 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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