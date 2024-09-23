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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1829 года A "Тип 1825-1830". Париж (Франция, Карл X)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1829 года A "Тип 1825-1830" Париж - цена золотой монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 20 франков 1829 года A "Тип 1825-1830" Париж - цена золотой монеты - Франция, Карл X

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 7,783

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 20 франков
  • Год 1829
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1829 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе MDC Monaco за 2700 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Reinhard Fischer (2)
  • SINCONA (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Франция 20 франков 1829 A на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
3269 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Франция 20 франков 1829 A на аукционе iNumis - October 8, 2019
Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
Франция 20 франков 1829 A на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
Франция 20 франков 1829 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 19, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2019
Сохранность VF
Цена
670 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 20 франков 1829 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 17, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1829 A на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1829 A на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1829 A на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1829 A на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1829 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1829 A на аукционе Reinhard Fischer - November 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1829 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1829 A на аукционе iNumis - June 3, 2014
Продавец iNumis
Дата 3 июня 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1829 A на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1829 A на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1829 A на аукционе Cayón - February 18, 2013
Продавец Cayón
Дата 18 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1829 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1829 A на аукционе Westfälische - February 14, 2012
Продавец Westfälische
Дата 14 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1829 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 14, 2011
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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