Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1829 года A "Тип 1825-1830". Париж (Франция, Карл X)
Разновидность: Париж
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 7,783
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 20 франков
- Год 1829
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1829 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе MDC Monaco за 2700 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
3269 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 18 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 14 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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