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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1828 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1828 A Париж
Средняя цена 780 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
20 франков 1828 A Париж
Средняя цена 650 $
Продажи
0 185
Аверс
Реверс
20 франков 1828 T Нант
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
20 франков 1828 W Лилль
Средняя цена 630 $
Продажи
0 23
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