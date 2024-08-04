Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1828 года T "Тип 1825-1830". Нант (Франция, Карл X)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - 20 франков 1828 года T "Тип 1825-1830" Нант - цена золотой монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 20 франков 1828 года T "Тип 1825-1830" Нант - цена золотой монеты - Франция, Карл X

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,175

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 20 франков
  • Год 1828
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1828 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Maison Palombo за 14000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • 51 Gallery (1)
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • cgb.fr (1)
  • Gärtner (1)
  • Heritage (3)
  • iNumis (4)
  • Künker (3)
  • LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT (1)
  • MDC Monaco (2)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Palombo (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • V. GADOURY (2)
Франция 20 франков 1828 T на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
1940 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Франция 20 франков 1828 T на аукционе LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT - July 2, 2022
Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
2086 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Франция 20 франков 1828 T на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1828 T на аукционе Heritage - April 22, 2021
Франция 20 франков 1828 T на аукционе Heritage - April 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 апреля 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1828 T на аукционе Heritage - March 11, 2021
Франция 20 франков 1828 T на аукционе Heritage - March 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 марта 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1828 T на аукционе Heritage - March 4, 2021
Франция 20 франков 1828 T на аукционе Heritage - March 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 марта 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1828 T на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1828 T на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1828 T на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF25 GENI
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1828 T на аукционе iNumis - October 8, 2019
Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1828 T на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1828 T на аукционе Palombo - October 20, 2018
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1828 T на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1828 T на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1828 T на аукционе 51 Gallery - February 10, 2017
Продавец 51 Gallery
Дата 10 февраля 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1828 T на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1828 T на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1828 T на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1828 T на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1828 T на аукционе iNumis - March 18, 2014
Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1828 T на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 франков 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Карла X Монеты Франции 1828 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 20 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск