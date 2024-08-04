Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1828 года T "Тип 1825-1830". Нант (Франция, Карл X)
Разновидность: Нант
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,175
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 20 франков
- Год 1828
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Нант
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1828 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Maison Palombo за 14000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- 51 Gallery (1)
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- cgb.fr (1)
- Gärtner (1)
- Heritage (3)
- iNumis (4)
- Künker (3)
- LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT (1)
- MDC Monaco (2)
- Monnaies d'Antan (2)
- Palombo (1)
- Reinhard Fischer (1)
- V. GADOURY (2)
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
1940 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
2086 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 апреля 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 марта 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 4 марта 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF25 GENI
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец 51 Gallery
Дата 10 февраля 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 20 франков 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск