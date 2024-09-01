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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1828 года A "Тип 1824-1830". Париж (Франция, Карл X)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1828 года A "Тип 1824-1830" Париж - цена золотой монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 40 франков 1828 года A "Тип 1824-1830" Париж - цена золотой монеты - Франция, Карл X

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,90322 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 52,014

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 40 франков
  • Год 1828
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1828 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 2815 проданному на аукционе SINCONA AG за 16632 CHF. Торги состоялись 22 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 40 франков 1828 A на аукционе Bolaffi - June 10, 2024
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность VF
Цена
715 $
Цена в валюте аукциона 663 EUR
Франция 40 франков 1828 A на аукционе Bolaffi - June 10, 2024
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность XF
Цена
754 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Франция 40 франков 1828 A на аукционе VL Nummus - February 10, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1828 A на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Франция 40 франков 1828 A на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1828 A на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1828 A на аукционе Heritage - January 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1828 A на аукционе Karamitsos - December 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1828 A на аукционе Heritage - November 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1828 A на аукционе Stephen Album - September 18, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Франция 40 франков 1828 A на аукционе Baldwin's - July 12, 2022
Продавец Baldwin's
Дата 12 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1828 A на аукционе Jean ELSEN - June 10, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1828 A на аукционе Stack's - June 1, 2022
Франция 40 франков 1828 A на аукционе Stack's - June 1, 2022
Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1828 A на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1828 A на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - September 2, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1828 A на аукционе Spink - June 6, 2021
Продавец Spink
Дата 6 июня 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Франция 40 франков 1828 A на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 40 франков 1828 A на аукционе Bolaffi - December 11, 2020
Продавец Bolaffi
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 40 франков 1828 A на аукционе Pandolfini Casa d'Aste - December 3, 2020
Продавец Pandolfini Casa d'Aste
Дата 3 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1828 A на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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