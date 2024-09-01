Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1828 года A "Тип 1824-1830". Париж (Франция, Карл X)
Разновидность: Париж
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,90322 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 52,014
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 40 франков
- Год 1828
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1828 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 2815 проданному на аукционе SINCONA AG за 16632 CHF. Торги состоялись 22 октября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 12 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pandolfini Casa d'Aste
Дата 3 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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