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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1828 года W "Тип 1825-1830". Лилль (Франция, Карл X)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1828 года W "Тип 1825-1830" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 20 франков 1828 года W "Тип 1825-1830" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Карл X

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 15,212

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 20 франков
  • Год 1828
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1828 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Maison Palombo за 2600 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Lugdunum (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Numimarket (1)
  • Palombo (2)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • UBS (1)
Франция 20 франков 1828 W на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Франция 20 франков 1828 W на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Франция 20 франков 1828 W на аукционе Lugdunum - June 9, 2021
Продавец Lugdunum
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1828 W на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Франция 20 франков 1828 W на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1828 W на аукционе Palombo - March 8, 2019
Продавец Palombo
Дата 8 марта 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Франция 20 франков 1828 W на аукционе iNumis - March 6, 2018
Продавец iNumis
Дата 6 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1828 W на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1828 W на аукционе iNumis - October 10, 2017
Продавец iNumis
Дата 10 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1828 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
Франция 20 франков 1828 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1828 W на аукционе Reinhard Fischer - July 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1828 W на аукционе iNumis - December 8, 2015
Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1828 W на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1828 W на аукционе Rauch - April 16, 2015
Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1828 W на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1828 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1828 W на аукционе Creusy Numismatique - March 6, 2014
Продавец Creusy Numismatique
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1828 W на аукционе Ars Time - December 17, 2013
Продавец Ars Time
Дата 17 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1828 W на аукционе iNumis - December 8, 2011
Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1828 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 14, 2011
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1828 W на аукционе ICE - February 18, 2011
Продавец ICE
Дата 18 февраля 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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