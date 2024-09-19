Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1828 года W "Тип 1825-1830". Лилль (Франция, Карл X)
Разновидность: Лилль
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 15,212
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 20 франков
- Год 1828
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1828 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Maison Palombo за 2600 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Lugdunum
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
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Продавец iNumis
Дата 10 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность VF
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Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
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Продавец Creusy Numismatique
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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