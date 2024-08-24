Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1797 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1797 So DA
Средняя цена 2500 $
Продажи
1 108
Аверс
Реверс
4 эскудо 1797 So DA
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1797 So DA
Средняя цена 960 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1797 So DA
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск