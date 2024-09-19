Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1797 года So DA (Чили, Карл IV)
Фотография: Soler y Llach S.L.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1797 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1750 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2020.
Сохранность
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- HERVERA (1)
- Soler y Llach (2)
Где продать?
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