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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1797 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1797 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1797 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1797 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1750 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2020.

Сохранность
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  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (2)
Чили 2 эскудо 1797 So DA на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
1916 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Чили 2 эскудо 1797 So DA на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Чили 2 эскудо 1797 So DA на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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